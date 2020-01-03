حزب الله: لا صحة لارتقاء شهداء لبنانيين في العدوان الأمريكي

نفى مكتب العلاقات الإعلامية في حزب الله شائعات روجت حول ارتقاء شهداء لبنانيين في العدوان الأمريكي الإجرامي الذي استهدف اليوم الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وعدداً من كوادر الحشد.

وقال المكتب في بيان اليوم: إن “كل الشائعات التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول سقوط شهداء لبنانيين في الغارة الأمريكية العدوانية على العراق غير صحيحة بتاتاً”.

وكان بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت شائعات عن سقوط شهداء لبنانيين في الغارة الأمريكية العدوانية على العراق.