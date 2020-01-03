خلفاً للفريق الشهيد سليماني.. تعيين العميد قاآني قائداً لفيلق القدس

أصدر قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي اليوم أمرا بتعيين العميد اسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني خلفا للفريق الشهيد قاسم سليماني.

وقال الخامنئي في أمر التعيين إن “الخطط هي ذاتها المعتمدة في عهد الشهيد سليماني” داعيا جميع الكوادر في هذه القوة إلى التعاون مع العميد قاآني الذي يعد من أبرز قادة الحرس الثوري وكان إلى جانب الفريق الشهيد في المنطقة.

وكان الخامنئي توعد في وقت سابق اليوم برد قاس على جريمة اغتيال الفريق سليماني إثر العدوان الجوي للقوات الأمريكية في بغداد.