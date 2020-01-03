صالح: نحذر من عواقب اغتيال سليماني والمهندس

أدان الرئيس العراقي برهم صالح العدوان الإجرامي الأمريكي الذى أدى إلى استشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي وعدد من كوادر الحشد مؤكدا أن للشهيدين المهندس وسليماني دورا مهما وحاسما في مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وذكر موقع السومرية نيوز العراقي أن صالح حذر في بيان اليوم من التداعيات الأمنية لهذا العدوان على العراق والمنطقة مشددا على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية ورص الصفوف وتجاوز الخلافات من أجل حماية المصالح الوطنية العليا وحماية سيادة العراق وأمنه وتجنيب البلاد ويلات ومآسي نزاعات مسلحة أنهكته على مدى أربعة عقود من الزمن ولا تزال آثارها وجراحها لم تندمل.

وكان المتحدث باسم الحشد الشعبي العراقي أعلن فجر اليوم استشهاد الفريق سليماني والمهندس جراء عدوان أمريكي بالصواريخ استهدف سيارتهما بعد خروجهما من مطار بغداد.