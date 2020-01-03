عبد المهدي: العدوان الأمريكي خرق سافر لسيادة العراق

أدان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بشدة العدوان الأمريكي الإجرامي باغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي واللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني مؤكداً أن الجريمة عدوان على العراق وخرق سافر لسيادته.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت مراسلة سانا نسخة منه: “ندين بأقصى درجات الإدانة والاستنكار إقدام الادارة الأمريكية على اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني وشخصيات أخرى”.

وأضاف عبد المهدي: “اغتيال قائد عسكري عراقي يشغل منصباً رسمياً يعد عدواناً على العراق دولة وحكومة وشعباً، والقيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية يعد خرقا سافراً للسيادة العراقية واعتداء صارخاً على كرامة الوطن وتصعيداً خطيراً يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم”.

ووجه عبد المهدي وفق البيان دعوة رسمية إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب استناداً إلى أحكام المادة 58 من الدستور من أجل تنظيم الموقف الرسمي العراقي واتخاذ القرارات التشريعية والإجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وأمنه وسيادته.