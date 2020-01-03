فيدال يخسر أمام برشلونة.. قضائياً

رفضت اللجنة المختصة في رابطة المحترفين في الدوري الإسباني لكرة القدم، منح النجم التشيلي أرتورو فيدال حكما للحصول على 2.4 مليون يورو مستحقات متأخرة يطالب بها إدارة فريقه برشلونة.

ورفع فيدال دعوى قضائية ضد ناديه الكتالوني للحصول على جزء من مستحقاته مستندا إلى بنود عقده مع الفريق، والتي تستوفى حال لعبه 60 مباراة.

لكن اللجنة القضائية في رابطة الدوري الإسباني “الليغا” رفضت شكوى فيدال الذي مازال عقده ساريا مع برشلونة، معتبرة أن إدارة “البلوغرانا” لم تتأخر في صرف مستحقات اللاعب البالغ 32 عاما، لكنه هو من أساء فهم بنود العقد.