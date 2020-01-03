نصر الله: القصاص العادل من قتلة سليماني مسؤولية كل المقاومين

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن القصاص العادل من قتلة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني مسؤولية كل المقاومين على امتداد العالم مشدداً على أن القتلة الأمريكيين لن يحققوا أياً من أهدافهم بجريمتهم هذه.

وشدد السيد نصر الله في بيان اليوم على أن محور المقاومة سيكمل طريقه وستتعاظم انتصاراته في كل الميادين والجبهات وأن “القصاص العادل من قتلة الفريق سليماني المجرمين الذين هم أسوأ أشرار هذا العالم سيكون مسؤولية وأمانة وفعل كل المقاومين والمجاهدين على امتداد العالم”.

وأشار السيد نصر الله إلى أن “القتلة الأمريكيين لن يستطيعوا أن يحققوا أياً من أهدافهم بجريمتهم الكبيرة هذه” بل ستتحقق كل أهداف المقاومين والمجاهدين من كل شعوب أمتنا التي ترفض الذل والخضوع للمستكبرين والمستبدين.

ولفت السيد نصر الله إلى أن استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس سيكون حافزاً للشعب العراقي وفصائله المقاومة من أجل مواصلة المسير وتحقيق الأهداف والآمال في عراق مستقل قوي مزدهر خال من الاحتلال والإرهاب.