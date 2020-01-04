السبينة تشتكي لوزارة الكهرباء.. و معاون الوزير يقدم الوعود

زار وفد من المجتمع الأهلي في السبينة معاون وزير الكهرباء المهندس #نضال_قرموشة، وقدم الأهالي شكوى حول واقع الكهرباء في البلدة، كما زار الوفد المدير العام لمؤسسة الكهرباء #محمد_الخطيب.

وبحسب المشاركين في الوفد وقدم معاون الوزير مجموعة من الوعود التي تضمن للأهالي تحسين واقع الكهرباء في السبينة وشملت:

• إنشاء قسم للكهرباء في السبينة.

•تركيب عشر محولات للكهربائي في البلدة مع بداية العام الجديد.

•إدخال متعهد لإكمال إصلاحات البنى التحتية لخدمات كهرباء البلدة.

•تركيب عدادات الكهرباء الناقصة في المنازل فور توافرها.

•تخفيض ساعات التقنين ضمن النهار.

وضم الوفد أمين الشعبة الرابعة للتنظيم الفلسطيني لحزب البعث العربي الإشتراكي علي عثمان، ورئيس لجنة المصالحة الوطنية في السبينة المهندس حسن علي محمد، بالإضافة إلى عضو لجنة المصالحة ومختار حي الشرقطلي العقيد حسين علي شعفور، ومختار مخيم سبينة للاجئين خليل إبراهيم ورافقهم بعض المواطنين.

وكانت #البعث_ميديا قد تناولت موضوع تشكيل الوفد ورغبته في مناقشة وحل انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة ضمن البلدة والنقص في عدد مراكز التحويل وسوء الواقع الخدمي لكهرباء السبينة ونقلت مجموعة من مطالب المواطنين حول انقطاع التيار الكهربائي.

البعث ميديا || متابعة: هبة سعيد