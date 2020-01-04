درعا.. زرع 2500 غرسة بمناسبة عيد الشجرة

نظمت مديرية زراعة درعا حملة تشجير لزرع مايقارب 2500 غرسة على اتستراد دمشق درعا قرب مدينة ازرع بمناسبة عيد الشجرة الثامن والستين بمشاركة أمين فرع الحزب الرفيق حسين الرفاعي ومحافظ درعا الرفيق محمد خالد الهنوس وحشد شعبي كبير.

ودعا المشاركون في الحملة إلى ضرورة المحافظة على الأشجار وزراعة المزيد من الغراس لتعود الحياة إلى ما كانت عليه قبل تعرضها لتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة، مؤكدين أن هذه الحملة هي رسالة للعالم كله بأن سورية ستبقى مستمرة بالإعمار والبناء رغم كل ما تتعرض له من اعتداءات،وأن ما يقوم به أبناء محافظة درعا من تشجير وزراعة ما هو إلا تعبير عن ثقافة الإرادة والعزيمة على إصلاح ما تم تخريبه ومواكبة للانتصارات التي يحققها الجيش والقوات المسلحة على كامل ساحات الوطن.

وأشار المهندس جميل العبد الله رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة درعا أن هذا العيد يتزامن مع الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب، مؤكدا أن لدى المديرية خطة لزراعة ١٠ آلاف غرسة انطلاقا من معبر نصيب الحدودي وصولا لأطراف مدينة دمشق.

البعث ميديا || درعا – دعاء الرفاعي