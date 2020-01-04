مشاريع صغيرة لأسر الشهداء في الحسكة 

عقدت هيئة رعاية اسر الشهداء اجتماعها الدوري برئاسة الرفيق تركي عزيز حسن امين فرع الحزب وبحضور اللواء جايز الحمود الموسى محافظ الحسكة. في وقت أكد أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالحسكة بأن سورية اليوم تودع كوكبة من ابنائها التي تدافع عزتها ووكرامتها ونالو شرف الشهادة في سبيلها مشددا على انهم كانوا ولازالو سببا اساسيا من اسباب الصمود والانتصار على قوى الارهاب في سورية .

من جهتهم قدم الرفاق الحضور خلال الاجتماع مجموعة من الرؤى والافكار حول الاليات والاجراءات لتطوير وتقديم افضل الخدمات لذوي الشهداء من خلال الهيئة والتي تمحورت حول الاستمرار في تخصيص حصص للشهداء من السلل الغذائية وتقديم اعانات مالية دورية والزام المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بدعم عوائل الشهداء مالياً واحداث معهد تعليمي لتعليم اللغات واقامة دورات التدريب على الحاسوب ودروس التقوية وادارته اداريا وتعليميا من قبل ابناء الشهداء وامكانيةاقامة مشاريع صغيرة ذو جدوى اقتصادية و تأمين اكشاك صغيرة و احداث صيدلية باسم الشهداء.

حضر الاجتماع الرفاق اعضاء قيادة فرع الحزب واعضاء مجلس الشعب وامناء الشعب الحزبية ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية .

البعث ميديا || الحسكة – إسماعيل مطر