أكثر من 500 ألف خدمة وعمليات نوعية في المشفى الوطني بالقامشلي خلال عام 2019

أجرى فريق الأطباء الاختصاصيين في الهيئة العامة للمشفى الوطني بالقامشلي العديد من العمليات النوعية النادرة خلال عام 2019 حيث كان أخرها إجراء عملية جراحية نوعية لطفل راجع الهيئة بشكوى كيسات مائية على الدماغ في الفص الصدغي فتم فتح الجمجمة واستؤصلت الكيسات المائية والطفل بحالة جيدة، وفق ما أكد د. عمر العاكوب مدير الهيئة العامة لمشفى القامشلي.

وقال العاكوب إن الهيئة أجرت خلال العام الماضي العديد من العمليات النوعية أهمها عمليات استئصال اورام دماغية وأورام على الغدة الدرقية، وأضاف العاكوب قدمت الهيئة ما يزيد على( 504253 ) خدمة مختلفة خلال العام الماضي منها (4354 )عمل جراحي.

يذكر أن الهيئة تقدم الخدمة لكافة أبناء المنطقة الشرقية وخاصة بعد تهجير عدد كبير من أهالي دير الزور والرقة، بالإضافة إلى أبناء المحافظة.

البعث ميديا || الحسكة – عبد الجدوع