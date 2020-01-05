الخارجية العراقية تستدعي السفير الأميركي احتجاجاً على جريمة اغتيال المهندس وسليماني

استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الأميركي في بغداد اليوم وأبلغته ادانتها للاعتداءات التي أدت إلى استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي وعدد من كوادر الحشد وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني مؤكدة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق ولجميع الأعراف والقوانين الدولية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه إن الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية عبد الكريم هاشم مصطفى أكد خلال استدعاء السفير الأمريكي ماثيو تولر إدانة بلاده لهذا العمل “الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق ولجميع الأعراف والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول ومنع استخدام أراضيها في تنفيذ اعتداءات على دول الجوار”.

وشدد مصطفى كما نقل البيان على أن “ما حدث من اعتداءات يخالف ما تم الاتفاق عليه من مهام للتحالف الدولي الذي ينحصر بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وتدريب القوات الأمنية العراقية بالتنسيق مع الحكومة العراقية وإشرافها” وتعتبر وزارة الخارجية هذه العمليات العسكرية غير المشروعة التي نفذتها الولايات المتحدة اعتداء وعملا مدانا يتسبب في تصعيد التوتر بالمنطقة.