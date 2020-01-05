العراق.. مجلس النواب يصوت على قرار يلزم الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد

صوت مجلس النواب العراقي اليوم بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الاميركية ضد مقرات عسكرية عراقية وقيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى.

وصوت المجلس خلال جلسته بحضور رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على القرار الذي تضمن إلزام الحكومة العراقية بإنهاء وجود أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأراضي والأجواء العراقية.

ودعا القرار إلى ضرورة الكشف عن أعداد الفنيين والمدربين الأجانب الذين تحتاجهم الحكومة العراقية وأماكن وجودهم ومهامهم ومدة عقودهم.

العراق يتقدم بشكوى ضد الولايات المتحدة في مجلس الأمن والأمم المتحدة ويطالب بإدانة الاعتداءات الأميركية

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق اليوم أنها تقدمت بشكوى ضد الولايات المتحدة الاميركية فى مجلس الامن والامم المتحدة حول الاعتداءات الأميركية التي استهدفت مواقع عسكرية عراقية وقيادات عسكرية عراقية وصديقة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنها “رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك بشأن الهجمات والاعتداءات الأميركية ضد مواقع عسكرية عراقية والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى على الأراضي العراقية والتي نتج عنها استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد جمال جعفر محمد “أبو مهدي المهندس” مع ثلة من الشهداء من القيادات العراقية والصديقة ما يشكل انتهاكا خطيراً للسيادة العراقية ومخالفة لشروط وجود القوات الأميركية في العراق”.

وأشارت إلى مطالبة العراق مجلس الأمن بإدانة عمليات القصف والاغتيال الأميركية.

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