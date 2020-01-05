بـ 8ر1 مليون دولار…بيع سمكة «تونة» بطوكيو

” في أول مزاد هذا العام تجريه سوق تويوسو للأسماك بالعاصمة اليابانية طوكيو، بيعت إحدى أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء بسعر 2ر193 مليون ين أي ما يعادل “8ر1 مليون دولار”

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: إنه “تم اصطياد سمكة التونة المباعة قبالة ساحل مقاطعة أوموري شمال البلاد ويبلغ وزنها 276 كيلوغراما أي أن سعر الكيلو يبلغ نحو 700 ألف ين”.

مضيفة أن “المشتري هو كيوشي كيمورا الذي يملك سلسلة مطاعم سوشي زانماي الشهيرة”، بحسب “رويترز”