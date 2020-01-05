بكين: الاتفاق النووي مع ايران جاء نتيجة مهمة للدبلوماسية الدولية

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الاستخدام الأحادي للقوة لا يحل المشاكل الدولية وإنما يأتي بنتائج عكسية وذلك في إشارة إلى الاعتداءات الأمريكية الأخيرة في العراق والتي أدت إلى استشهاد الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدى المهندس.

وخلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان أشار وانغ إلى أن الصين وفرنسا باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي يتحملان مسؤوليات مهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين مشددا على ضرورة القيام بدور بناء في الحفاظ بشكل مشترك على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية ومعارضة أي استخدام أحادي للقوة.

وأشار إلى أن الاتفاق النووي مع ايران جاء نتيجة مهمة للدبلوماسية الدولية معرباً عن أمله في الحفاظ عليه.

من جانبه اعتبر لو دريان أن بلاده تعارض استخدام القوة في العلاقات الدولية وتدعو إلى احترام سيادة الأراضي العراقية وإلى ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي.