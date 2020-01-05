تركيب خط إنتاج خبز جديد في مخبز درعا الأول

كشف مدير فرع الشركة العامة للمخابز في درعا محمد القرفان عن تركيب خطوط إنتاج خبز جديد في مخبز درعا الأول خلال الأسبوع القادم، مبيناً أن جميع المخابز في المحافظة بحالة مستقرة وتعمل بكامل طاقتها.

ولفت القرفان إلى أن الخط الجديد سيتم وضعه في الخدمة خلال الفترة القادمة وبأسرع وقت، ليساهم في عملية زيادة إنتاج الخبز في المحافظة، حيث من المتوقع إنتاج 4000 رغيف بالساعة،إضافة ل مايقارب 16طنا على الخط القديم يوميا.

وأكد مدير المخابز توافر جميع مستلزمات إنتاج المادة في مخابز الشركة،و إن رغيف الخبز في المحافظة متوافر وبنوعية جيدة مع وجود احتياطي جيد من مادة الدقيق.

وفي سياق متصل أوضح القرفان أن مدير مخبز درعا الأول أحيل إلى القضاء المختص الأسبوع الفائت لوجود نقص في وزن الربطة التي يتم إنتاجها في المخبز المذكور، حيث تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحقه، ليتبين من خلال شكوى وردت حول نقص في وزن الربطة، أن وزنها لايتجاوز 1277غ من أصل1300غ .

البعث ميديا ||درعا_دعاء الرفاعي