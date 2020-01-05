حاتمي: إذا لم يتم التصدي لهذه الجريمة فإن العدو سيكرر إجرامه

حمّلت طهران العالم بأسره مسؤولية الوقوف بوجه الإرهاب الأمريكي.

وفي كلمة له اليوم قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي: “نشهد اليوم خطوة غبية جدا أقدمت عليها امريكا بإصدار أمر باغتيال قائد إيراني كبير… هذه العملية جريمة إرهابية منافية لكل القوانين الدولية ولم نر مثيلا لها في التاريخ” مشددا على أن “هذه الجريمة تمثل منتهى يأس العدو الذي يأمر جيشه الإرهابي بتنفيذ عملية اغتيال ليسجل عملا إجراميا حربيا باسمه.

مضيفا أنه إذا لم يتحمل العالم مسؤولية التصدي لجريمة اغتيال سليماني “فستتكرر هذه الجريمة وتصبح منظمة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا”.