هبوط اضطراري لطائرة فقدت أحدى عجلاتها

تداول المستخدمون مقطع فيديو على تويتر لتفكك عجلة طائرة تابعة لشركة طيران “إير كندا” أثناء الإقلاع.

تُظهر لقطات الفيديو التي نشرها المستخدم Tom كيف تتسارع الطائرة على طول المدرج ثم تقلع، في هذا الوقت، وفي هذا الوقت تتفكك العجلتين على الهيكل الأيسر.

ووفقاً لـ CBC، كان من المفترض أن تطير السفينة من مونتريال إلى ساجويناي، وكان على متن الطائرة 49 راكباً وثلاثة من أفراد الطاقم. وبعد الإقلاع، حلقت الطائرة لبعض الوقت من أجل استهلاك الوقود، ثم عادت إلى مطار مونتريال.ثم سافر الركاب إلى ساجوناي في رحلة أخرى، ولم يصب أحد.

في وقت سابق، قتل 5 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة مدنية بمحركين في ولاية لويزيانا الأمريكية.