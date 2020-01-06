الاتحاد بطل كأس السلة للمرة العاشرة بتاريخه

توّج فريق الاتحاد بطلاً لكاس الجمهورية للرجال لكرة السلة للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وذلك للمرة العاشرة في تاريخه (بعد غياب عن منصات التتويج استمر ٢٠ عام) بتغلبه على نظيرة الوثبة بفارق نقطة واحدة وبنتيجة (٧٠-٦٩) في المباراة النهائية التي استضافتها صالة الفيحاء أمس الاول بدمشق.

وحضر اللقاء اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام ومحافظ حمص ورئيس مكتب الشباب بدمشق وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام ورئيس اتحاد كرة السلة وجمهور غفير حضر من محافظتي حلب وحمص.

المباراة لم ترتق للمستوى المطلوب وشهدت حذر من كلا الفريقين بالتعامل معها، مع انخفاض لنسبة التسجيل من خارج القوس، ومنذ بدايتها عرف الاتحاد كيف يتعامل مع مجرياتها خاصة الثواني الأخيرة منها، وكان سلاحه خبرة لاعبيه ، وتطبيقهم لتعليمات مدربهم عثمان قبلاوي بحذافيرها, مع تألق الفريق كمجموعة وليس كأفراد، ولم يكن الوثبة فريقاً سهلاً بل كان نداً قوياً، لكن عابه التسرع بإنهاء الهجمات وقلة التركيز, حيث كان متقدما قبل نهاية المباراة إلا أن لاعبيه أهدروا فوزا كان سيخلد اسم الفريق بين كبار فرق السلة السورية.

أرباع المباراة أشارت للتعادل بالأول(١٥-١٥), وتفوق الوثبة بالثاني (١٩-١٨), والثالث للاتحاد (٢٣-١٧), والأخير للوثبة (١٤-١٨).

وكان فريق الجيش توج بلقب البطولة في الموسم الماضي بعد فوزه على الوثبة بنتيجة(٨١-٥٩) نقطة .

أخيرا لا بد من توجيه التحية للجماهير الكبيرة التي حضرت المباراة النهائية ومن قبلها مباريات دور الستة ونصف النهائي فلولاها لما كان البطولة اي طعم او روح..