الجيش الليبي يسيطر على مدينة سرت بالكامل

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري تحرير مدينة سرت من الإرهاب بشكل رسمي في إشارة إلى القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي كانت تسيطر على المدينة.

ووفقا لموقع بوابة الوسط الليبي قال المسماري في مؤتمر صحفي اليوم إن السيطرة على سرت جاءت بضربة خاطفة من خلال خمسة محاور رئيسية أربعة منها برية إضافة إلى المحور البحري.

وأضاف المسماري:”إن سيطرة قواته على مدينة سرت لا تستهدف الهجوم أو السيطرة مستقبلا على مدينة أخرى مثل مصراتة رغم أننا نعلم تماما أن الميليشيات في مصراتة تعتبر سرت خط الدفاع الأول عن المدينة” لكنه عاد ليقول:”إن الجيش مستمر في عملياته العسكرية على كامل التراب الليبي”.

وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي “الناتو” عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق بينما يتنازع على السلطات حالياً طرفان أساسيان هما حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج والحكومة الموازية العاملة في شرق ليبيا التي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.