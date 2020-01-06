حزب ألماني يطالب بإغلاق القواعد الأمريكية في البلاد

بعد الاعتداء الغادر قرب مطار بغداد الدولي، دعا حزب اليسار الألماني المعارض “دي لينكه” إلى إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا، حتى لا يتم استخدامها كمنصة لجرائم أمريكية فاحشة في حرب ضد إيران”.

وقالت خبيرة شؤون الدفاع بكتلة اليسار في البرلمان الألماني سيفيم داغدلين: إن “تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بارتكاب جرائم حرب ضد إيران ينتهك الحظر المطلق لاستخدام العنف المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة” مشددة على “أن هذا التصعيد الخالي من المسؤولية لا يمكن أن يظل دون عواقب”.

وأضافت أن من يتباهى عبر تويتر بالرغبة في القيام بجرائم حرب لا يمكنه الاحتفاظ بقواعد عسكرية في نطاق تطبيق الدستور”، وطالبت داغدلين بإدانة “التهديدات الفاحشة”، وضرورة أن تعلن الحكومة الالمانية بوضوح أن ألمانيا لن تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا العنف”، بحسب موقع “دويتشه فيله” الألماني.