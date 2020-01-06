روسيا: خفض إيران التزاماتها إزاء الاتفاق النووي لا يشكل تهديدا

أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن قرار إيران خفض التزاماتها إزاء الاتفاق النووي لا يشكل أي تهديد بانتشار الأسلحة النووية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “ روسيا مازالت ملتزمة بشكل كامل بخطة العمل الشاملة المشتركة وأهدافها حول الاتفاق النووي الإيراني ومستعدة للمضي قدما بها ” داعية جميع الأطراف المعنية إلى استئناف الخطة مجدداً.

وكان رئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إبراهيم رضائي أعلن في وقت سابق اليوم أنه تم اتخاذ القرار النهائي بشأن الخطوة الخامسة المتعلقة بخفض التزامات إيران حيال الاتفاق النووي مشيراً إلى أنه لم يعد هناك أي قيود على تطوير النشاطات النووية.

واتخذت إيران خلال العام الماضي أربع خطوات في إطار تخفيض التزاماتها إزاء الاتفاق النووي رداً على عدم تنفيذ الدول الأوروبية تعهداتها بشكل كامل بموجب ذلك الاتفاق ولاسيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيار عام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق.