شويغو يناقش مع رئيس الأركان الإيراني منع التصعيد بالمنطقة

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هاتفياً مع كل من رئيس الأركان الإيراني محمد باقري ومدير الاستخبارات في النظام التركي هاكان فيدان آخر التطورات في المنطقة وسبل منع التصعيد فيها.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقله موقع روسيا اليوم إن المكالمة التي جرت اليوم بين شويغو وباقري تناولت الخطوات العملية الهادفة لمنع تصاعد الأوضاع في سورية ومنطقة الشرق الأوسط على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني.

كما أشار البيان إلى أن شويغو أجرى أمس مكالمة هاتفية مع فيدان تناولت الأوضاع السائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى الإجراءات المشتركة التي يمكن للطرفين اتخاذها من أجل خفض التوتر وحل الأزمات في المنطقة.

وسبق أن وصفت الدفاع الروسية اغتيال سليماني بأنه إحدى الخطوات قصيرة النظر من جانب واشنطن والتي تؤدي إلى تصعيد حاد في الوضع العسكري السياسي في منطقة الشرق الأوسط وتترتب عليها تداعيات سلبية خطيرة لنظام الأمن الدولي بأكمله.