صالح يدعو لتوحيد الصفوف للحفاظ على أمن وسيادة العراق

في ظل الظروف بالغة التعقيد التي تشهدها المنطقة، دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية العليا للحفاظ على أمن وسيادة البلاد.

وبمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي، قال صالح في بيان اليوم: “تمر علينا اليوم الذكرى الـ 99 لتأسيس الجيش العراقي ليستذكر العراقيون بفخر واعتزاز الكثير من المآثر البطولية التي خاضها الجيش ورجاله المخلصون من أجل دحر الإرهاب والانتصار عليه”، حسب ما نقل موقع السومرية نيوز.