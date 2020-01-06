عبد المهدي: ضرورة تنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق

أبلغ رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر بضرورة تنفيذ قرار مجلس النواب العراقي القاضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق.

وقالت رئاسة الوزراء العراقية في بيان اليوم:”التقى عبد المهدي اليوم السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر واستعرضا تطورات الأحداث في المنطقة وموقف الحكومة العراقية منها”.

ووفقا للبيان فقد شدد عبد المهدي خلال اللقاء”على ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب العراقي ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة”.

واشار إلى خطورة الأوضاع الحالية وتداعياتها المحتملة مؤكدا أن العراق يبذل كل ما يستطيع من جهود لمنع الانزلاق إلى حرب مفتوحة.

وكان مجلس النواب العراقى صوت أمس بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الأميركية ضد مقرات عسكرية عراقية وقيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى بينما أعلن عبد المهدي أن المسؤولين العراقيين يعدون مذكرة للخطوات القانونية والاجرائية لتنفيذ قرار مجلس النواب طرد القوات الأجنبية من البلاد.