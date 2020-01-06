قريباً.. هاتف “إل جي G9” المنتظر

في إطار المنافسة الشرسة التي تجمع بين عملاقي صناعة التكنولوجيا الكوريين سامسونغ (Samsung) وإل جي (LG) في مجال صناعة الهواتف الذكية ذات التكنولوجيا المتقدمة تناقلت عدة تقارير إعلامية المواصفات والتحسينات الجديدة لهاتف جي 9 التابع لشركة إل جي LG والذي سيكون في الخط المواجهة الأول مع هاتف سلسلة جالكسي إس (Galaxy S) المقبل من سامسونغ (Samsung).

وبحسب موقع engadget.com، فإن هاتف جي 9 (G9) “سيتمتع بكثير من المواصفات المتقدمة التي ستجعله يفوق جميع هواتف الذكية التابعة لشركة إل جي G9″، حيث سيتمتع الهاتف المُنتظر بـ4 كاميرات خلفية متطورة بدلا من اثنتين ليتفوق بذلك على هاتف جي 8 إكس “G8X”، بجانب قياس جديد للشاشة يتراوح بين 6.7 و6.9 بوصة.

ومن المرجح أن تعتمد شركة إل جي (LG) الكورية عدة تغييرات إضافية خاصة على هواتف جي 9 تتعلق بوجود قارئ متطور لبصمات الأصابع، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مزودة بحواف، حيث تكون أصغر حجما من الجيل السابق، وستتمركز في منتصف الجزء العلوي لشاشة الهاتف.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون الاعتماد على سماعات الهواتف السلكية فربما سيكون هاتف جي 9 أكثر ملاءمة لهم من هاتف جالكسي إس “Galaxy S” التالي من سامسونج، حيث ستدعم إل جي وجود مقابس السماعات السلكية بقياس 3.5 ملم.

وحتى الآن لم تعلن شركة إل جي عن خططها الزمنية لكشف النقاب عن هواتف جي 9 بشكل رسمي، على الرغم من قوة التوقعات التي تشير إلى أن المؤتمر الدولي للهواتف MWC الذي ستنطلق فعالياته في أواخر شباط المقبل، سوف يكون أول الملتقيات التكنولوجية التي سوف تشهد كفاح إل جي في العودة من جديد إلى طريق المنافسة فيما يخص مجال صناعة الهواتف الذكية المتطورة.