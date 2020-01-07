الرئاسة التونسية: نرفض استخدام النظام التركي أراضينا للتدخل في ليبيا

أعلنت رشيدة النيفر، المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، أن بلادها ترفض بشكل قطعي السماح لقوات النظام التركي باستخدام أراضيها للتدخل في ليبيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن النيفر قولها في تصريح لإذاعة موزاييك التونسية اليوم ردا على سؤال حول السماح للنظام التركي باستخدام الأراضي التونسية للتدخل عسكريا في ليبيا أن “تونس ترفض رفضا قطعيا أي تدخل أجنبي في ليبيا بما في ذلك التدخل التركي وهو موقف تونس منذ الأول ولم ولن يتغير” مضيفة إن “سيادة أي شبر من التراب التونسي ليست محل مساومة”.