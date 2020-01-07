ثلوج على العاصمة دمشق الخميس المقبل

قال المتنبئ الجوي كناز كيوان إن هناك توقعات بهطولات ثلجية يوم الخميس على المناطق التي يزيد ارتفاعها على الـ1000م، واحتمالية لهطول الثلوج على العاصمة دمشق بشكل ندف دون تراكم وتختلف سماكتها من منطقة لأخرى.

وأكد كيوان أن أن البلاد ستتأثر بامتداد منخفض جوي بدءاً من ساعات ظهر اليوم الثلاثاء، يترافق بأمطار فوق المناطق الجنوبية وتكون أكثر غزارة فوق المناطق الساحلية، إلى جانب انخفاض بسيط على درجات الحرارة، وسرعة كبيرة في حركة الرياح.

أما البحر عالي الموج في المناطق التي تقع بعرض البحر، وستشتد الحالة الجوية مع تعمق المنخفض، وستكون الهطولات أكثر غزارة يوم الخميس ويحذر من تشكل السيول في المنحدرات، وتصبح الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، بحسب المتنبئ الجوي.

وأشار كيوان إلى أن المنخفض يستمر ليوم الجمعة، وتتجدد الفعالية الجوية يوم السبت المقبل وتنتهي يوم الاثنين، وتصبح الأجواء شديدة البرودة.

درجات الحرارة المتوقعة :