زيارة الرئيس بوتين لدمشق ولقاءه الرئيس الأسد «صور + فيديو»

حديث الرئيس الأسد في مقر تجميع القوات الروسية بدمشق

ماذا قال الرئيس #الأسد للضباط وصف الضباط والعسكريين في القوات الروسية العاملة في #سورية، ولعائلاتهم.. من مقر تجميع القوات الروسية بـ #دمشق.. اليوم..رئاسة الجمهورية العربية السوريةانضموا لقناة الرئاسة على تيلغرامhttps://t.me/SyrianPresidencyhttps://youtu.be/R1SzRrl480E

Posted by ‎رئاسة الجمهورية العربية السورية‎ on Tuesday, January 7, 2020