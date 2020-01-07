زيارة الرئيس بوتين لدمشق ولقاءه الرئيس الأسد «صور + فيديو»

زيارة الرئيس بوتين لدمشق ولقاءه الرئيس الأسد «صور + فيديو»

 

حديث الرئيس الأسد في مقر تجميع القوات الروسية بدمشق

ماذا قال الرئيس #الأسد للضباط وصف الضباط والعسكريين في القوات الروسية العاملة في #سورية، ولعائلاتهم.. من مقر تجميع القوات الروسية بـ #دمشق.. اليوم..رئاسة الجمهورية العربية السوريةانضموا لقناة الرئاسة على تيلغرامhttps://t.me/SyrianPresidencyhttps://youtu.be/R1SzRrl480E

Posted by ‎رئاسة الجمهورية العربية السورية‎ on Tuesday, January 7, 2020

 

لحظات وداع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار دمشق الدولي..

لحظات وداع الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين في مطار #دمشق الدولي.. رئاسة الجمهورية العربية السوريةhttps://t.me/SyrianPresidencyhttps://youtu.be/tbtfhwKTYLU

Posted by ‎رئاسة الجمهورية العربية السورية‎ on Tuesday, January 7, 2020

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