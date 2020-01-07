شنار: التدخل العسكري في ليبيا يشكل منحى خطيراً على تركيا

وفقا لنائب رئيس الوزراء التركي وزير المالية السابق، عبد اللطيف شنار، فإن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أثبت، بتدخله العسكري المباشر في ليبيا، أنه لن يتخلى عن حساباته الشخصية الخطيرة.

شنار صرح بأن أردوغان، والعديد من المسؤولين في حكومته، اعترفوا بإرسال قوات ومعدات عسكرية إلى ليبيا، ولكن الأبرز هو إرسال سوريين موالين له مقابل منحهم الجنسية التركية ومرتبات عالية جدا ليقاتلوا هناك، موضحا أن الأمر يشكل منحى خطيرا على تركيا وأوضاعها الداخلية والخارجية.

كما شدد على أن سياسات أردوغان أثبتت فشلها في سورية والعراق والمنطقة عموما، وهو الآن يغامر في ليبيا، موضحا أن غالبية الدول باتت تقف ضد تركيا التي جرها أردوغان إلى مغامرات خطيرة لإشباع غرائزه الشخصية، ومنها إحياء ذكريات السلطنة العثمانية التي كلفت البلاد الكثير على الصعيدين الداخلي والخارجي.