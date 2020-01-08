إصابات في أريحا باقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر

أصيب ستة فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة اريحا بالضفة الغربية.

قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة ستة منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق، وفقا لوكالة وفا.

في المقابل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى في القدس المحتلة والخليل وبيت لحم ورام الله وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت ثمانية منهم.