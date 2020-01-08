الحكيم: مجموعتنا صعبة..لا نهاب أحد ونحترم الجميع

تصوير : سوار ديب

عقد صباح اليوم المؤتمر الصحفي لمدربي منتخبات المجموعة الثانية في بطولة آسيا تحت 23 سنة، وذلك في قاعة المؤتمرات في ملعب “ثاماسات” في العاصمة التايلندية بانكوك.

وأكد المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي أيمن الحكيم ان المجموعة تضم بعضاً من أفضل منتخبات البطولة، والتأهل إلى الدور الثاني من هذه المجموعة لن يكون بالمهمة السهلة على أي من هذه المنتخبات التي تمتلك حظوظاً متساوية وتتطلع جميعاً للمنافسة على بطاقتي العبور إلى الدور التالي، مشيراً إلى أن المنتخب الأولمبي السوري يحترم كافة الخصوم ولكنه لا يهاب أحداً منهم.

صور خاصة من تدريبات المنتخب قبل السفر إلى تايلند :