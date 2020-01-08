بهدف تأهيل الكوادر القيادية المنتخبة.. منظمة الشبيبة تقيم ملتقى مركزياً لقيادات فروعها

انطلقت مساء أمس أعمال الملتقى المركزي للقيادات الشبيبية في معهد الإعداد النقابي بالديماس بمشاركة أمناء وأعضاء قيادات فروع الشبيبة في المحافظات كافة وذلك في إطار خطة المنظمة لتأهيل الكوادر القيادية الشبابية.

وفي مستهل الملتقى أشار رئيس اتحاد شبيبة الثورة معن عبود الى خطوة قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي في التوجه نحو ضخ دماء شبابية جديدة في المؤسسات الحزبية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية مبيناً جهد منظمة اتحاد شبيبة الثورة في تكريس هذه الحالة من خلال انتخابات قيادات الروابط والفروع وأن هذه الحالة الديمقراطية تعزز قيماً مهمة في المنظمة التي رعاها القائد المؤسس حافظ الأسد ويتابع رعايتها السيد الرئيس بشار الأسد.

ولفت عبود إلى ضرورة التحضير للاستحقاقات الوطنية المقبلة ولاسيما الانتخابات التشريعية والرئاسية وإيلاء الجانب الفكري والحواري أهمية بالغة في العمل والتركيز على الحوار مع الشباب من خلال الملتقيات والجلسات الحوارية مؤكداً أهمية جانب الإعداد في حياة المنظمة .

ودعا رئيس المنظمة إلى ضرورة تعزيز علاقة التعاون القائمة مع وزارة التربية ومديرياتها وتفعيل هذه العلاقة خلال ممارسة العمل الاتحادي في المرحلة المقبلة بشكل مناسب مؤكداً ضرورة حضور وتواجد للمنظمة ومؤسساتها في جميع الفعاليات الشعبية والنقابية من خلال العمل الميداني وأداء الدور التوعوي والتثقيفي والتطوعي والتدريبي في جميع مواقع العمل وبشكل ريادي.

ويتضمن برنامج الملتقى جلسات تدريبية عبر مجموعة عمل متنوعة تبحث في مهارات القيادة والتواصل والقدوة والذهنية المنفتحة فضلاً عن سبل وأساليب استقطاب الشباب والحوار وتنفيذ المبادرات إلى جانب المهارات التنظيمية المتعلقة بالعمل.

ويختتم الملتقى أعماله غداً الخميس باجتماعات هيئات المكاتب لبحث روزنامة العمل للمرحلة القادمة التي تسبق انعقاد المؤتمر العام العاشر للمنظمة .