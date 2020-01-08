فيديو.. بدء أول رد انتقامي صاروخي من الحرس على عملية اغتيال الفريق قاسم سليماني ورفاقه

أعلنت القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد غرب العراق والتي تتواجد فيها قوات أمريكية بعشرات الصواريخ البالستية وذلك رداً على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني ورفاقه.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن الحرس الثوري الإيراني قوله في بيان إن عشرات الصواريخ للقوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني استهدفت قاعدة عين الأسد التي تضم القوات الأمريكية في العراق.

وأضاف أن الصواريخ هي من نوع “أرض أرض” وتم إطلاقها من مدينة إسلام أباد غرب إيران.

من جانبه أكد مسؤول عسكري أمريكي لرويترز تعرض مواقع عسكرية أمريكية في العراق لهجمات صاروخية من بينها قاعدة عين الأسد.