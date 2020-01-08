نهائي كأس الاتحاد لسلة الناشئات و الناشئين

تختتم اليوم منافسات بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة للناشئات والناشئين، حيث يقام أولا نهائي الناشئات الساعة الرابعة عصرا، يليها في السادسة نهائي الناشئين وذلك على أرض صالة الفيحاء بدمشق.

ويجمع نهائي الناشئات التضامن والحرية، فهل ستوقف ناشئات الحرية سلسلة انتصارات التضامن عند الرقم (٢٧)..؟

الفريقان تأهلا عن جدارة واستحقاق للنهائي وتخطيا الأدوار من دون هزيمة.

ويتطلع التضامن، من خلال مباراة اليوم، إلى التتويج للسنة الثانية توالياً بعدما كان قد حل وصيفاً في موسم ٢٠١٧-٢٠١٨ بخسارته أمام العروبة، ثم رد اعتباره في الموسم ٢٠١٨-٢٠١٩ وتوّج بلقبه الأول على حساب العروبة نفسه، وبالموسم ذاته توّج بلقب الدوري أيضاً ولكن على حساب الفيحاء، مع تحقيقه لسلسلة انتصارات متتالية لم يحققه أي فريق آخر من قبل (٣٧) فوزاً بتشكيلة قوامها يانا عفيف وماريا البدر وفرح صيداوي ورزان بركات ويانا قنوع والبقية.

في المقابل يتطلع الحرية للقبه الأول في كأس الاتحاد، مع امتلاكه لعناصر قادرة على قلب الأمور رأساً على عقب، أمثال بروين خليل وشقيقتها همرين خليل وسوزان بكور وزينة أحمد وسميرة قبلاوي، وهي من فئة الصغيرات والشبلات.

والملفت أن الحرية يضم في صفوفه لاعبة واحدة من عمر الناشئات (٢٠٠٣) وهي صانعة اللعب زينة أحمد، وهناك (٣) لاعبات مواليد (٢٠٠٤)، ولاعبة واحدة مواليد (٢٠٠٦)، ولاعبتين مواليد (٢٠٠٧)، ولاعبة واحدة مواليد (٢٠٠٨) وهي الأصغر في البطولة (رند الثلجة).

وكان الحرية تأهل إلى المباراة النهائية بفوزه، أمس، في الدور نصف النهائي على الثورة بفارق ٣ نقاط( ٤٥-٤٢ )، حيث تفوق الثورة في الربعين الأول والرابع ١٢-٩ و ١٥-٢٩ والحرية في الربعين الثاني والثالث ١٣-٧ و ١٤-٨.

سجل للحرية: سوزان بكور (٢١) نقطة، بروين خليل (١٥)، آلاء عباس (٧) بينها ثلاثية، زينة أحمد (٢)، سميرة قبلاوي (١).

فيما سجل للثورة: سارة الياس (١٧) نقطة بينها ثلاثيتين، أليسا الدبل (١٤)، نوال ماردو (٤)، سارة المهنا (٣)، آنابيل بحري (٢)، نور قطينة (٣).

وبدوره تخطى التضامن عقبة الوحدة في نصف النهائي بفوزه بفارق ١٠ نقاط ( ٥٧-٤٧ )، حيث تفوق التضامن في الأرباع الـ ٣ الأولى بواقع ١٣-١٢ و ١٩-١٣ و ١٢-٩ وتعادلا في الربع الرابع ١٣-١٣.

وسجل للتضامن: ماريا البدر (٢١) نقطة بينها ثلاثيتين، يانا عفيف (١٧)، يانا قنوع (٩) بينها ثلاثية، رزان بركات (٧)، رند درغام (٣) من ثلاثية.

بينما سجل للوحدة: برفين ججو (١٧) نقطة، لين برنية (١)، لين فيصل (٨) بينها ثلاثية، سحر كنعان (٦)، جولي خريم (٣).

أما نهائي الناشئين فيجمع الجيش مع الاتحاد..

وفي طريقهما إلى المباراة النهائية خاض كل فريق ٥ مباريات، حيث لعب الجيش في الدور الأول ضمن المجموعة الأولى وفاز على النصر ٨٦-٤٣ وعلى حطين ٧٥-٦٤ وخسر أمام الجلاء (حامل اللقب) ٧٠-٧٢، وفي ربع النهائي فاز على قاسيون ٥٢-٣٧ وفي نصف النهائي تغلب على الوثبة ٧٨-٧٥.

أما الاتحاد فلعب ضمن المجموعة الثانية وفاز في مبارياته الثلاث على الفيحاء ١٢١-٨١ وعلى الوثبة ٩١-٣٨ وعلى قاسيون ٧٨-٥٤ وفي ربع النهائي فاز على النصر ١١٠-٧١ وفي نصف النهائي تغلب على الجلاء ٨٧-٦٨.

البعث ميديا || دمشق – عماد درويش