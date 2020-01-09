آشتياني: ضرب (عين الأسد) أظهر هشاشة القدرات الأميركية

أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية، العميد محمد رضا آشتياني، أن الضربة الصاروخية على قاعدة (عين الأسد)، غرب العراق، أظهرت هشاشة القدرات الدفاعية الأميركية.

العميد آشتياني صرح بأن أميركا، ومع كل دعايتها حول قدراتها بالدفاع الجوي واعتراض وإسقاط الصواريخ، ظلت عاجزة أمام الضربة الصاروخية الإيرانية ولم تفعل شيئا.

كما اعتبر أن ضرب قاعدة أميركية يظهر انتصار محور المقاومة الذي سيمضي قدما بقوة وثبات.

هذا وكان مصدر في الحرس الثوري الإيراني أعلن، أمس، أن 80 أميركيا، على الأقل، قتلوا في استهداف القوة الجوفضائية التابعة له قاعدة “عين الأسد” الأميركية بعشرات الصواريخ، ردا على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس ورفاقه.