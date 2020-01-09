الشعب الجمهوري: سياسة النظام التركي تقوم على دعم الإرهابيين

أعلن آونال جاويكوز، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أن سياسات النظام التركي تقوم على دعم المجموعات الإرهابية ما يشكل خطراً على المنطقة برمتها.

وأشار جاويكوز خلال مؤتمر صحفي له في مقر الحزب إلى أن منهج رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بدعم التنظيمات الإرهابية انتقل من سورية إلى ليبيا عبر شركة خاصة يملكها مستشاره العسكري تقوم بتدريب ونقل الإرهابيين إلى ليبيا سراً للقتال إلى جانب الفصائل الإخوانية المدعومة من النظام التركي ضد الجيش الليبي ما يشكل خطرا على الاستقرار في ليبيا.

وشدد جاويكوز على “ضرورة التنسيق والتعاون الإقليمي بين سورية وتركيا والعراق وإيران واعتبر ذلك الوسيلة الوحيدة لمواجهة كل التحديات والمخاطر والتهديدات الخارجية”.