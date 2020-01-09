العراق.. سقوط صاروخ قرب قاعدة بلد الجوية

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم عن سقوط صاروخ قرب قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين وسط العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن المصدر قوله في تصريح “إن صاروخا لم يحدد نوعه سقط على منطقة فضلان التابعة لقضاء الدجيل قرب قاعدة بلد الجوية”.

يذكر أن محافظة صلاح الدين تشهد بين فترة واخرى تسجيل هجمات مسلحة وتعرضت الشهر الماضي لعدة عمليات تفجير عبوات ناسفة استهدفت القوى الأمنية والمدنيين.

وكانت قذيفتان صاروخيتان سقطتا في محيط السفارة الأمريكية ببغداد أمس دون ورود أنباء عن أضرار مادية أو بشرية.