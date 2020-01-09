بروكسل.. وقف عمليات الاستيطان بالأراضي الفلسطينية

دعا الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف جميع عملياتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مجدداً التأكيد على موقفه الرافض لهذه العمليات بوصفها “غير قانونية”.

وقال الاتحاد في بيان له نقلته وكالة وفا اليوم إن “موقف الاتحاد الأوروبي إزاء سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ثابت لا يتغير إذ أن كل الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي” مشيرا إلى أنها تقوض أي إمكانية للتوصل إلى تسوية بين الفلسطينيين و”اسرائيل”.