سفير روسي: الوضع في سورية يتجه نحو الحل

أوضح سفير روسيا في لبنان الكسندر زاسبيكين في حديث تلفزيوني أمس أن الزيارة التي تأتي في ظل أجواء من التوتر والقلق في المنطقة تثبت للعالم وجود موقف ثابت ومتلاحم وراسخ بين البلدين.

وأشار إلى أن لقاء الرئيسين الأسد وبوتين مهم جدا لجهة رسم ملامح المرحلة القادمة واستكمال عملية مكافحة الإرهاب والتعاون الشامل وهذا له دلالات كبيرة في الساحة الدولية وفي المنطقة.

وقال زاسبيكين “الوضع في سورية يتطور ويتجه نحو الحل وهذا هو المسار الأساسي المتفق عليه من قبل الجميع وهناك بعض القوى التي تعمل من أجل ذلك بكل جدية وبشكل ملموس مع وجود جزء آخر لا يؤيد هذا الأمر مثل الولايات المتحدة وغيرها”.