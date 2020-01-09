قاآني: وجهنا أول صفعة إلى أكبر قوة في العالم

أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران اليوم مراسم تأبين للشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه بحضور قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي ورؤساء السلطات الثلاث.

وفي كلمة خلال مراسم التأبين أكد العميد اسماعيل قاآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني أن إيران وجهت أول صفعة إلى أكبر قوة في العالم من خلال الهجوم على أهداف أمريكية في العراق وقال: “نأمل أن تكون مكملة للقرار المهم الذي اتخذه البرلمان العراقي وإرادة شعوب المنطقة لأجل إخراج القوات الأمريكية من المنطقة”.

وأوضح قاآني أن التشييع المهيب لجثمان الشهيد سليماني والمراسم التي نظمتها مختلف شعوب العالم بهذه المناسبة أظهرت تأييدا واسعا لخط مقاومة الاستكبار العالمي.

حضر مراسم التأبين سفير سورية في طهران الدكتور عدنان محمود ومسؤولون وقادة عسكريون وحشود من مختلف شرائح المجتمع الإيراني.

وكان الفريق سليماني استشهد يوم الجمعة الماضي في جريمة اغتيال نفذتها طائرات أمريكية قرب مطار بغداد الدولي وأدت أيضا إلى استشهاد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى العراقي وعدد آخر من رفاقهما.