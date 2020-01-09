مشكلة النفايات المزمنة في مدينة السويداء.. ومناشدة لتعاون الأهالي

رغم كل المحاولات والجهود الحثيثة من قبل مجلس مدينة السويداء لحل مشكلة النفايات إلاّ أنّ المعاناة مازالت مستمرة.

وفي جولة للبعث ميديا ضمن أحياء السويداء، طرح مجموعة من المواطنين معاناتهم من مشكلة النفايات، حيث تتراكم كميات كبيرة منها بين منازلهم، مطالبين مجلس المدينة بوضع حل جذري لها.

رئيس مجلس المدينة، المهندس بشار الأشقر، بيّن “للبعث ميديا” أنّ المجلس يقوم بإزالة هذه النفايات الموجودة في أحياء مدينة السويداء يوميا، من خلال عمال النظافة، والذي لايتجاوز عددهم ٨ عمّال، لإزالة النفايات التي تبلغ أكثر من ٢٥٠طن، وترحيلها من مدينة السويداء إلى مكب النفايات في منطقة كناكر، بآليات لا يتجاوز عددها 8 آليات.

الأشقر لفت إلى أن مجلس المدينة يعمل على وضع خطة للقيام بحملات نظافة تشمل تركسات وقلّابات، بتعاون مع المجتمع المحلي.

وللتخلص من هذه الأزمة، طالب الأشقر توفير آليات، على الأقل ٥ آليات (ضاغطات كبيرة)، بالإضافة إيجاد شواغر لتوظيف عمّال، مناشدا الأهالي بالتعاون مع عمال النظافة، وذلك برمي النفايات بمكبات محددة حفاظاً على صحة العامة.

البعث ميديا || السويداء – لانا الهادي