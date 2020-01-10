الكونغرس يُقيّد ترامب

صوت مجلس النواب الأميركي على الحد من قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القيام بأي عمل عسكري ضد إيران في مسعى من النواب لاستعادة دور الكونغرس في قرارات شن الحروب.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن 224 نائبا صوتوا لمصلحة القرار فيما عارضه 194 علما أن ثلاثة نواب جمهوريين أيدوا القرار الذي يطالب الرئيس بعدم الإقدام على أي عمل عسكري ضد إيران من دون موافقة الكونغرس.

وكان الفريق قاسم سليماني استشهد يوم الجمعة الماضي في جريمة اغتيال نفذتها طائرات أمريكية قرب مطار بغداد الدولي وأدت أيضا إلى استشهاد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي وعدد اخر من رفاقهما.

وردت القوة الجو فضائية للحرس الثوري الإيراني فجر أمس الأول باستهداف قاعدة عين الأسد غرب العراق والتي تتواجد فيها قوات أمريكية بموجتين من الصواريخ البالستية.