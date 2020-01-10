برشلونة يحسم موقفه من ديمبلي

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن مستقبل عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لإذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، فإنه رغم الأداء غير المرضي من جانب ديمبلي منذ انضمامه إلى البارسا في صيف 2017، ولكن النادي الكتالوني ينوي منحه فرصة جديدة.

وأشارت إلى أن برشلونة لا ينوي عرض ديمبلي للبيع في الموسم الحالي، كما سبق وأن ذكرت العديد من التقارير الإسبانية مؤخرًا.

وأوضحت أن ديمبلي عقب العودة من الإصابة سيخوض تحديًا جديدًا، من أجل حجز مقعد بالتشكيل الأساسي لبرشلونة.