تشافي يجتمع بإدارة برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن سر اجتماع مسؤولي برشلونة مع تشافي هيرنانديز، أسطورة البارسا والمدير الفني للسد القطري.

ووفقًا لراديو كتالونيا، فإن أوسكار جراو المدير التنفيذي لبرشلونة وإريك أبيدال السكرتير الفني اجتمعا، اليوم، مع تشافي في قطر، لمناقشة إمكانية توليه تدريب البارسا في المستقبل القريب.

وأوضح التقرير أن تشافي لم يخف رغبته مطلقًا، وسبق أن صرح أنه يحلم بقيادة برشلونة بعدما يقطع بعض الخطوات في مجال التدريب.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن راديو كتالونيا تحدث عن مفاوضات برشلونة مع تشافي، ولكن لم يحدد إذا كان الأمر يتعلق بالتوقيع مع مدرب السد خلال الموسم الحالي أم الاتفاق معه بشأن الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفر إلى قطر كان مخططًا له من قبل هزيمة السوبر، ولكن من أجل الاطمئنان على عملية تعافي عثمان ديمبلي من الإصابة، وليس لعقد اجتماع مع تشافي.