سيرينا إلى الدور قبل نهائي لبطولة أوكلاند للتنس

تجاوزت الأمريكية سيرينا وليامز المصنفة الأولى الطقس غير المستقر لتبلغ الدور قبل النهائي لبطولة أوكلاند للتنس اليوم عقب فوزها على الألمانية لورا سيغموند بنتيجة 6-4 و6-3.

وتلعب وليامز اللاعبة الحاصلة على 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى في الدور قبل النهائي ضد مواطنتها أماندا أنيسيموفا المصنفة الثالثة أو الكندية يوجيني بوشار وتلعب الأمريكية جيسيكا بيجولا ضد الدنماركية كارولين وزنياكي أو الألمانية يوليا جورجيس الفائزة باللقب مرتين اللتين تلتقيان في وقت لاحق من اليوم.

وتلعب وزنياكي وسيرينا في الدور قبل النهائي لمنافسات الزوجي ضد الثنائي البلجيكي كيرستن فليبكنز وأليسون فان أويتفانك في وقت لاحق من اليوم أيضاً.