عبد المهدي: نطالب واشنطن بوضع آليات لسحب قواتها من العراق

طالب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الولايات المتحدة بوضع آليات لتنفيذ قرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأميركية من العراق مجددا التأكيد على رفض بلاده انتهاك سيادتها.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لعبد المهدي أوردته وكالة الأنباء العراقية أن رئيس مجلس الوزراء طلب في اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو “إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات لتطبيق قرار مجلس النواب العراقي بانسحاب القوات الأميركية”.

وشدد عبد المهدي خلال الاتصال على أن دخول قوات أميركية وتحليق طائرات مسيرة أميركية في الأجواء العراقية دون إذن من الحكومة العراقية مخالف للاتفاقات النافذة مؤكدا أن أولوياته تنحصر بمحاربة الإرهاب و”داعش” والعنف من جهة وإعمار العراق وتحقيق النمو الاقتصادي وحماية سيادة البلاد واستقلالها والوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة من جهة أخرى.

وأعرب عبد المهدي وفق البيان عن حرص العراق على الحفاظ على أفضل العلاقات بجيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي وعلى حماية الممثليات والمصالح الأجنبية في العراق.