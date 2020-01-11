الخارجية اللبنانية: نأسف لعدم أحقيتنا بالتصويت في الأمم المتحدة

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن أسفها لإعلان الأمم المتحدة أن لبنان هو من بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت في الهيئة العامة لأنه لم يسدد الاشتراكات المتوجبة.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم أنها “قامت بكل واجباتها وأنهت المعاملات كافة ضمن المهلة القانونية وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين دون نتيجة”.

ورأت الوزارة أنه “بغض النظر عمن هي الجهة المسؤولة فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها” وأعربت عن أملها بمعالجة المسألة في أسرع وقت ممكن.