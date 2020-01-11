الرئيس الأسد يرسل برقية تعزية للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد بوفاة السلطان قابوس

أرسل السيد الرئيس بشار الأسد برقية تعزية للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان سلطنة عمان، بوفاة السلطان قابوس

وقال الرئيس الأسد في البرقية: ” باسمي وباسم الشعب العربي السوري أتقدم اليكم، ومن خلالكم، الى أفراد عائلتكم والى عموم الشعب العماني الشقيق بأحر التعازي القلبية لهذا الفقد الجلل، سائلا الله عز وجل أن يلهمكم الصبر والسلوان”.

وأضاف الرئيس الأسد: ” لقد قاد الفقيد الراحل سلطنة عمان في مسيرة نهوضها وازدهارها، وتمكن بكثير من الحكمة والحنكة من خلق موقع متميز لها بين الدول العربية وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، ونحن على أتم الثقة بقدرتكم على متابعة هذه المسيرة ومواصلة العمل للحفاظ على مكانة بلدكم ولتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لما فيه خير ومصلحة شعبكم الشقيق”.