هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطانا لعمان… وبدء مراسم تشييع السلطان الراحل قابوس

أدى هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد اليمين الدستورية سلطانا لسلطنة عمان اليوم خلفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي توفي الليلة الماضية.

وقال السلطان هيثم بن طارق آل سعيد في كلمة له خلال مراسم تنصيبه نقلها التلفزيون العماني “سنسير على نهج السلطان الراحل قابوس بن سعيد وعلى الثوابت التي اختطها لسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين واحترام سيادة الدول والتعاون الدولي في مختلف المجالات وحل الخلافات بالطرق السلمية”.

وأضاف.. “ستواصل عمان دورها كعضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة تحترم ميثاقها وتعمل مع الدول الأعضاء على تحقيق السلم والأمن الدوليين.. وسنبني علاقتنا مع جميع دول العالم على تراث عظيم خلفه لنا السلطان الراحل أساسه الالتزام بعلاقات الصداقة والتعاون مع الجميع واحترام المواثيق والقوانين والاتفاقيات التي مضيناها مع مختلف الدول والمنظمات”.

وكانت الخارجية العمانية ذكرت في وقت سابق اليوم في حسابها على تويتر أن “السلطان هيثم بن طارق بن تيمور أدى القسم سلطانا للبلاد وفقا لنص المادة السابعة من النظام الأساسي للدولة” في حين قالت وكالة الأنباء العمانية أن مجلس الدفاع في السلطنة أعلن في بيان له في وقت سابق أنه تم فتح وصية السلطان قابوس خلال مجلس حضرته العائلة المالكة وكبار المسؤولين في السلطنة وتمت قراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين والإعلان بأن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور هو سلطان عمان.

وبدأت صباح اليوم مراسم تشييع سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد في العاصمة العمانية مسقط حيث ذكر التلفزيون العماني الرسمي أن مراسم التشييع بدأت انطلاقا من قصر بيت البركة وأقيمت صلاة الجنازة في جامع السلطان الأكبر موضحا أن الراحل سيوارى الثرى في مقبرة الأسرة.

وكان الديوان السلطاني العماني أعلن الليلة الماضية وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 79 عاما وتم إعلان الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.