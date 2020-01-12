إصابة 4 جنود عراقيين بقصف صاروخي على قاعدة بلد بصلاح الدين

أصيب ضابط وثلاثة جنود عراقيين جراء تعرض قاعدة بلد العراقية الأميركية المشتركة إلى قصف بعدة صواريخ من نوع كاتيوشا.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: إن “قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين تعرضت إلى قصف بصواريخ كاتيوشا ما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية”.

ولم يحدد البيان عدد الصواريخ أو مكان انطلاقها.

وكان مصدر أمني أعلن قبل ثلاثة أيام أن صاروخا لم يحدد نوعه سقط على منطقة فضلان التابعة لقضاء الدجيل قرب قاعدة بلد الجوية.